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Люди в дикой ярости сдают билеты: в поездах теперь запрещено - как теперь будут передвигаться пассажиры РЖД

РЖД анонсировали ряд инноваций, призванных суще...

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РЖД анонсировали ряд инноваций, призванных существенно улучшить поездки на дальние расстояния. Инновации охватывают все аспекты путешествия, от комфорта спальных мест до оснащения вагонов современными технологиями.

Гибкое расписание питания в спальных вагонах:

Инновация No1: Впервые введен гибкий график использования нижних полок в спальных вагонах. Это создает новые удобства для пассажиров на верхних полках:

7:00–10:00 — Завтрак
12:00–15:00 — Обед
19:00–21:00 — Ужин

Такой график призван повысить комфорт и взаимоуважение между пассажирами, спящими на разных полках. «Новый график введён для обеспечения удобного доступа ко всем удобствам купейного вагона», — сообщают в РЖД.

Тишина и порядок в пути: новые правила использования электроники:

Инновация No2: Для создания более спокойной атмосферы в поездах, РЖД ввели новые правила использования электронных устройств:

  • Запрещено:

Воспроизведение звука через внешние динамики.
Громкие разговоры и видеозвонки без наушников.

  • Рекомендовано:

Использование наушников для любых звуковых устройств.
Регулирование громкости на уровне, не мешающем окружающим.

Дополнительные улучшения для удобства пассажиров:

Инновации No3-6: РЖД продолжают совершенствовать сервис:

Питание: Расширение меню вагонов-ресторанов и повышение качества блюд.
Климат-контроль: Индивидуальная регулировка температуры в вагонах класса люкс.
Электропитание: Установка дополнительных розеток и USB-портов.
Информационное обеспечение: Обновленная система оповещения с применением цифровых технологий.

Рекомендации для комфортной поездки:

Предварительно ознакомьтесь с новыми правилами и расписанием.
Всегда имейте при себе наушники.
Планируйте зарядку электронных устройств во время поездки.
Уважительно относитесь к личному пространству и комфорту других пассажиров.

Поезда нового поколения:

Внедряемые изменения направлены на создание максимально комфортных и современных условий для путешественников. Соблюдение новых правил способствует поддержанию позитивной атмосферы в поездах и обеспечению приятных впечатлений от поездки.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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