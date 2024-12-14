Люди в дикой ярости сдают билеты: в поездах теперь запрещено - как теперь будут передвигаться пассажиры РЖД
PROKAZAN
РЖД анонсировали ряд инноваций, призванных существенно улучшить поездки на дальние расстояния. Инновации охватывают все аспекты путешествия, от комфорта спальных мест до оснащения вагонов современными технологиями.
Гибкое расписание питания в спальных вагонах:
Инновация No1: Впервые введен гибкий график использования нижних полок в спальных вагонах. Это создает новые удобства для пассажиров на верхних полках:
7:00–10:00 — Завтрак
12:00–15:00 — Обед
19:00–21:00 — Ужин
Такой график призван повысить комфорт и взаимоуважение между пассажирами, спящими на разных полках. «Новый график введён для обеспечения удобного доступа ко всем удобствам купейного вагона», — сообщают в РЖД.
Тишина и порядок в пути: новые правила использования электроники:
Инновация No2: Для создания более спокойной атмосферы в поездах, РЖД ввели новые правила использования электронных устройств:
- Запрещено:
Воспроизведение звука через внешние динамики.
Громкие разговоры и видеозвонки без наушников.
- Рекомендовано:
Использование наушников для любых звуковых устройств.
Регулирование громкости на уровне, не мешающем окружающим.
Дополнительные улучшения для удобства пассажиров:
Инновации No3-6: РЖД продолжают совершенствовать сервис:
Питание: Расширение меню вагонов-ресторанов и повышение качества блюд.
Климат-контроль: Индивидуальная регулировка температуры в вагонах класса люкс.
Электропитание: Установка дополнительных розеток и USB-портов.
Информационное обеспечение: Обновленная система оповещения с применением цифровых технологий.
Рекомендации для комфортной поездки:
Предварительно ознакомьтесь с новыми правилами и расписанием.
Всегда имейте при себе наушники.
Планируйте зарядку электронных устройств во время поездки.
Уважительно относитесь к личному пространству и комфорту других пассажиров.
Поезда нового поколения:
Внедряемые изменения направлены на создание максимально комфортных и современных условий для путешественников. Соблюдение новых правил способствует поддержанию позитивной атмосферы в поездах и обеспечению приятных впечатлений от поездки.
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