Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Люди в ярости сдают билеты: в поездах теперь запрещено - как теперь будут передвигаться пассажиры РЖД

Российские железные дороги (РЖД) внесли коррект...

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

Российские железные дороги (РЖД) внесли коррективы в свои правила для дальних поездок, целью которых является улучшение комфорта и безопасности пассажиров.

Эти изменения охватывают большое количество аспектов путешествия — от пользования спальными местами до новых рекомендаций по обращению с электронными устройствами.

Гибкие полки для верхних мест

С целью повышения удобства пассажиров с верхних полок был установлен график использования нижних мест:

* Утром: с 7:00 до 10:00.
* В обед: с 12:00 до 15:00.
* Вечером: с 19:00 до 21:00.

Теперь путешествующие на верхних полках могут спокойно принимать пищу, без обращения неудобств. В остальное время нижние полки остаются доступными для их владельцев. Это новшество создает более гармоничное и комфортное пространство в купе.

Обновленные правила для гаджетов

Для обеспечения спокойствия в вагонах вводятся новые ограничения на использование технических устройств:

* Наушники — теперь обязательны. Музыка, аудиокниги и телефонные звонки должны воспроизводиться исключительно через наушники.
* Контроль громкости. Уровень звука должен быть адекватным, чтобы не мешать другим пассажирам.

Эти меры направлены на то, чтобы уважать комфорт всех путешественников, позволяя насладиться поездкой без излишнего шума.

Дополнительные новшества от РЖД

РЖД продолжает обновление своих поездов, внедряя современные технологии и решения для улучшения качества обслуживания:

* Расширение меню в вагонах-ресторанах. Более разнообразный выбор блюд и качественное питание делают поездки более приятными.
* Индивидуальные системы климат-контроля. Пассажиры класса люкс смогут самостоятельно настраивать температуру для максимального комфорта.
* Увеличение количества зарядных станций. Большее количество розеток и USB-портов упрощает процесс подзарядки устройств.
* Современные информационные системы. Мобильные приложения и электронные табло предоставляют актуальные данные о маршрутах и времени отправления.

Рекомендации для комфортной поездки

Во избежание неудобств, РЖД советует:

* Заранее ознакомиться с графиком пользования нижними полками. Это поможет правильно распланировать время для еды.
* Всегда использовать наушники для гаджетов. Это улучшит атмосферу в вагоне.
* Брать с собой портативные зарядные устройства. Они окажутся полезными, если доступные розетки будут заняты.
* Проявлять уважение к другим пассажирам. Соблюдение правил этикета создает комфортную атмосферу для всех.

Инициативы РЖД делают поездки на дальние расстояния более удобными и современными. Новые правила и технологические усовершенствования учитывают пожелания пассажиров, создавая условия для комфортного и безопасного путешествия. Следуя данным рекомендациям, вы сможете в полной мере насладиться своей поездкой.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане на 22,3% могут повысить тарифы на ЖКУ в 2025 году

Новости России

день назад

Клиенты ВТБ смогут оплачивать покупки за рубежом по QR

откуда берутся клопы в мебели

Новости Казани

4 часа назад

Полиция назвала причину скопление правоохранителей у бара в центре Казани

Важное в РТ

3 дня назад

Казань попала в топ городов, где раньше всех ложатся спать

курс корейского языка для начинающих в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в результате ДТП пострадало 213 диких животных

Новости Казани

день назад

В Казани задержали ОПГ за обнал более 2,5 млрд рублей

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане вновь зафиксировано подорожание бензина и дизельного топлива

Новости Казани

день назад

В Казани из нового перинатального центра впервые выписали тройняшек

Новости Казани

день назад

В Казани искусственный интеллект будет искать сосульки на крышах
Лонгриды
22 часа назад

«У нас сложилась банда»: в Казани прошла премьера фильма «Елки 11»

В Казани состоялась премьера долгожданного филь...

Новости Татарстана

14 минут назад

За сутки в Казани произошло 267 ДТП

Гид по скидкам Казани

день назад

Скучать не придется: редакция собрала гид по развлечениям в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Минниханов встретился с руководителем молдавской партии социалистов Игорем Додоном

Новости Татарстана

4 часа назад

Утраченные исторические здания исключают из реестра ОКН
В Татарстане утверждены новые тарифы на вывоз м...
Новости Татарстана
5 часов назад

В Татарстане утверждены новые тарифы на вывоз мусора

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане за неделю подорожали колбаса, мясо и овощи

Новости Казани

5 часов назад

В Казани ограничат движение по ряду улиц из-за подготовки и проведения новогодних мероприятий

Новости Татарстана

5 часов назад

Раис Татарстана поручил усилить контроль за уборкой снега
Новости России
4 дня назад

Лимит на удачу: реальные истории людей, которые очень не вовремя остались без интернета