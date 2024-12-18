Люди массово в ярости сдают билеты: в поездах теперь запрещено - как теперь будут передвигаться пассажиры РЖД

Российские железные дороги (РЖД) продолжают модернизацию системы пассажирских перевозок, вводя новые правила и улучшения для повышения комфорта и безопасности поездок на поездах дальнего следования.

Изменения коснулись как правил использования спальных мест, так и порядка использования электронных устройств, а также включили ряд инноваций, направленных на создание приятной атмосферы для пассажиров.

Гибкий график использования нижних полок

Одним из ключевых нововведений стало введение гибкого графика использования нижних полок в купейных и плацкартных вагонах. Теперь пассажиры, занимающие верхние полки, смогут использовать нижние места для приёма пищи в определённые часы:

7:00–10:00 — утренний приём пищи;

12:00–15:00 — обеденное время;

19:00–21:00 — вечерний приём пищи.

Такое решение позволяет пассажирам верхних полок избежать неудобств, связанных с употреблением пищи на ограниченном пространстве наверху. В определённое время они получат доступ к удобному месту за столиком.

Важно: пассажирам нижних полок рекомендуется заранее планировать своё время с учётом графика, чтобы избежать недоразумений во время поездки.

Ограничения на использование электронных устройств

В целях создания спокойной и комфортной атмосферы на борту поездов, РЖД вводит ограничения на использование гаджетов. Теперь запрещено:

Прослушивание музыки или аудиокниг без наушников; Громкие телефонные разговоры или видеозвонки, которые могут мешать другим пассажирам.

Компания рекомендует использовать наушники и снижать громкость до комфортного уровня, чтобы сохранить тишину и взаимное уважение в вагонах. Такие меры особенно актуальны для пассажиров, которые хотят отдохнуть, поработать или провести поездку в тишине.

Дополнительные улучшения для пассажиров

Помимо основных изменений, РЖД внедряет и другие важные инициативы, направленные на повышение комфорта:

Обновлённое питание в вагонах-ресторанах. Планируется расширение ассортимента блюд и улучшение их качества.

Индивидуальные системы климат-контроля в люкс-купе. Пассажиры смогут настраивать температуру в своих купе для достижения максимального комфорта.

Дополнительные розетки и USB-порты. Увеличение количества точек для зарядки гаджетов позволит современным пассажирам всегда оставаться на связи.

Обновление информационной системы. Цифровые табло и мобильные приложения обеспечат актуальную информацию о расписании, движении поезда и возможных задержках.

Как подготовиться к поездке по новым правилам?

Чтобы путешествие прошло максимально комфортно, РЖД рекомендует пассажирам заранее учитывать новые правила:

Ознакомиться с графиком использования нижних полок и спланировать приёмы пищи.

Всегда брать с собой наушники для прослушивания музыки или общения по телефону.

Подготовить портативные зарядные устройства, чтобы гаджеты всегда были заряжены.

Соблюдать правила поведения и уважительно относиться к окружающим.

Модернизация и комфорт: шаг в будущее

Новые инициативы РЖД — часть масштабной программы по улучшению качества пассажирских перевозок. Введение гибкого графика для нижних полок, ограничение на использование электронных устройств и дополнительные нововведения направлены на создание более комфортной и безопасной среды для всех пассажиров.

Следование этим правилам позволит улучшить атмосферу в поездах, сделать путешествие приятным и гармоничным для каждого пассажира, независимо от длительности поездки.

