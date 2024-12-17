Ирина Волынец прокомментировала драку подростка с учителем в татарстанской школе

В социальных сетях появились сообщения о неприятном инциденте, случившемся в одной из школ Чистополя. Конфликт возник между преподавателем труда и учеником, который в грубой форме высказался в адрес учителя. В ходе словесной перепалки ученик перешел к физической агрессии и ударил педагога.

Представители местных властей сообщили, что 12 декабря этого года, в учебном заведении случилась ссора между преподавателем по труду и учеником 11 класса. Выяснилось, что последний нецензурно выражался в адрес учителя. Именно это и стало причиной конфликта, в результате которого ребенок нанес взрослому человеку удар. После случившегося администрация школы поговорила с конфликтующими. В настоящее время никакая сторона не имеет претензий.

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