Хакеры взломали фотографа из Татарстана и слили откровенные снимки 2 женщин
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Хакеры угрожают слить в сеть интимные фотографии мусульманок из Татарстана.
Известный татарстанский фотограф Наталия Анисимова столкнулась с кибератакой: злоумышленники взломали её аккаунт и требуют выкуп за сохранение конфиденциальности фотографий, пишет телеграм-канал Mash.
Специфика работы Анисимовой связана с ню-съёмками — в объективе её камеры за последние годы побывало примерно 50 женщин. Среди них есть модели, известные личности и мусульманки, которые фотографировались в откровенных образах для супругов.
Хакеры попросили у специалиста деньги в обмен на неразглашение снимков. Анисимова отказалась платить, после чего в сеть уже попали фотографии 2 её клиенток. Теперь девушка опасается, что в открытом доступе окажутся фото всех её клиентов, в частности известной телеведущей Венеры Вагизовой.
Фотограф рассказала о случившемся 6 декабря. Девушка заявила, что уровень защиты её страницы высокий, но это не остановило хулиганов.
Ситуация вызывает большой резонанс, особенно среди женщин, для которых подобная утечка может стать серьёзной угрозой репутации.
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