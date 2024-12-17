Хакеры взломали фотографа из Татарстана и слили откровенные снимки 2 женщин

Хакеры угрожают слить в сеть интимные фотографии мусульманок из Татарстана.

Известный татарстанский фотограф Наталия Анисимова столкнулась с кибератакой: злоумышленники взломали её аккаунт и требуют выкуп за сохранение конфиденциальности фотографий, пишет телеграм-канал Mash.

Специфика работы Анисимовой связана с ню-съёмками — в объективе её камеры за последние годы побывало примерно 50 женщин. Среди них есть модели, известные личности и мусульманки, которые фотографировались в откровенных образах для супругов.

Хакеры попросили у специалиста деньги в обмен на неразглашение снимков. Анисимова отказалась платить, после чего в сеть уже попали фотографии 2 её клиенток. Теперь девушка опасается, что в открытом доступе окажутся фото всех её клиентов, в частности известной телеведущей Венеры Вагизовой.

Фотограф рассказала о случившемся 6 декабря. Девушка заявила, что уровень защиты её страницы высокий, но это не остановило хулиганов.

Ситуация вызывает большой резонанс, особенно среди женщин, для которых подобная утечка может стать серьёзной угрозой репутации.