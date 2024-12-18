Директора предприятия будут судить за неуплату налогов в Татарстане

Как сообщают в МВД республики, директор автопроизводственного предприятия «ТЕХИНЖЕНИРИНГ-ФЛОТ» будет отвечать за неуплату налогов в внушительном размере.

По данным следствия, руководитель фирмы злоупотребил доверием, предоставляя в налоговые декларации искаженную информацию о несуществующих деловых отношениях. В результате его действий государственная казна недосчиталась более 19 миллионов рублей.

Уголовное дело против него возбуждено по статье «Уклонение от уплаты налогов», и в случае признания виновным ему может грозить до двух лет тюремного заключения. Этот случай стал ярким напоминанием о том, что налоговая дисциплина — важный аспект ведения бизнеса, который нельзя игнорировать, сообщает МК Казань.