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Утверждена плата за посещение Голубых озер в Казани

Кто не будет платить?

Рустам Минниханов

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Цена за посещение «Голубых озер» в городе теперь составляет 100 рублей. Такое решение было принято и оформлено в виде постановления Кабинета Министров Татарстана под руководством Премьер-министра Алексея Песошина.

Не так давно в рамках иного постановления было утверждено введение платы за приход в заказник, однако точную цену посещения «Голубых озёр» тогда никто не назвал.

Стоит отметить, что сперва предполагалось, что стоимость посещения будет составлять именно 100 руб..

Кто не будет платить?

  • чиновники;
  • люди, которые обеспечивают функционирование объекта;
  • бизнесмены, осуществляющие на месте свою работу;
  • ученые, исследующие биологическое разнообразие этого участка.

В Государственном комитете Татарстана по биоресурсам отмечали, что введение платы за приход в охраняемую природную территорию - важная мера.

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