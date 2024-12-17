Утверждена плата за посещение Голубых озер в Казани
Рустам Минниханов
Цена за посещение «Голубых озер» в городе теперь составляет 100 рублей. Такое решение было принято и оформлено в виде постановления Кабинета Министров Татарстана под руководством Премьер-министра Алексея Песошина.
Не так давно в рамках иного постановления было утверждено введение платы за приход в заказник, однако точную цену посещения «Голубых озёр» тогда никто не назвал.
Стоит отметить, что сперва предполагалось, что стоимость посещения будет составлять именно 100 руб..
Кто не будет платить?
- чиновники;
- люди, которые обеспечивают функционирование объекта;
- бизнесмены, осуществляющие на месте свою работу;
- ученые, исследующие биологическое разнообразие этого участка.
В Государственном комитете Татарстана по биоресурсам отмечали, что введение платы за приход в охраняемую природную территорию - важная мера.
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