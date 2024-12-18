Сына главы Квалификационной коллегии судей РТ подозревают в поддержке терроризма
Настёна Чернядьева
В РТ задержали Марата Гилманова, который является сыном Радика Гилманова, возглавляющего Квалификационную коллегию судей РТ.
Предварительно известно, что его подозревают в том, что он оправдывал терроризм в своих постах в соцсетях, что подпадает под статью 205.2 Уголовного кодекса России.
Его высказывания могли быть истолкованы как поддержка террористических идеологий, сообщает Челнинские известия.
Ранее сообщалось, что Специалисту «Главтатдортранса» из Челнов дали взятку в виде путевки в санаторий
Также сообщалось, что В Чистопольском районе автомобили столкнулись в массовом ДТП, один человек погиб
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