В РТ задержали Марата Гилманова, который является сыном Радика Гилманова, возглавляющего Квалификационную коллегию судей РТ.

Предварительно известно, что его подозревают в том, что он оправдывал терроризм в своих постах в соцсетях, что подпадает под статью 205.2 Уголовного кодекса России.

Его высказывания могли быть истолкованы как поддержка террористических идеологий, сообщает Челнинские известия.

Ранее сообщалось, что Специалисту «Главтатдортранса» из Челнов дали взятку в виде путевки в санаторий

Также сообщалось, что В Чистопольском районе автомобили столкнулись в массовом ДТП, один человек погиб

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