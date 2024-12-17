На трассе Казань-Буинск-Ульяновск столкнулись 4 авто

Предварительно, причиной дорожного происшествия стала непогода.

На одном из участков дороги в Верхнеуслонском районе водитель автомобиля Тойота Рав 4 не смог справиться с управлением, не учёл безопасную скорость и выехал на встречку. Как итог, произошёл удар с 3 другими автомобилями. Водитель одной из отечественных легковушек травмировался и был доставлен в медицинское учреждение для осмотра, после чего его отпустили домой.

Предварительные выводы указывают на то, что основным фактором, вызвавшим ДТП, были сложные погодные условия, из-за которых водитель не смог полностью контролировать своё транспортное средство. Сотрудники продолжают исследовать обстоятельства произошедшей аварии.

Ранее мы писали о том, что водителя Porsche Cayman приговорили к 2 годам ИК за смертельное дорожное присшествие.