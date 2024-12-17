«До 90 тысяч рублей за день»: аниматор из Казани рассказал о работе Деда Мороза

Аниматор из Казани рассказал, сколько зарабатывают Деды Морозы

В Казани в 2024 году в два раза увеличился спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки, такими данными поделились Авито с редакцией PROKAZAN. Средняя цена на визит аниматоров сейчас составляет 2 тыс. руб. в час. Редакция PROKAZAN решила выяснить, сколько можно заработать на Дед Морозе за новогодние выходные и какие курьёзные случаи с вами могут произойти. Обо всём этом рассказал аниматор Иван Салин.

До 10 визитов в день

С какого числа начинаются Ваши визиты и какого числа заканчиваются?

— В этом году я работаю с 13-го декабря до 8-го января. В предыдущие годы я иногда выходил и раньше: например, с 10-го декабря. У меня, в среднем, 5-6 визитов в день. В последние дни декабря их количество может возрастать до 10. Я работаю и в Новый год. В этом году мы планируем поздравлять детей до 22.30-23.30.

Автор фото: личный архив Ивана Салина

Сколько стоит один визит Деда Мороза?

— На данный момент я в основном специализируюсь на индивидуальных посещениях. Стоимость визита варьируется от 4 тысяч рублей до 9 тысяч рублей в зависимости от конкретной даты. Чем ближе к Новому Году, тем он дороже. Самые высокие цены у нас 31 декабря. Если для родителей наш визит слишком дорог, мы предлагаем им такой вариант, как объединиться еще с какой-то семьей. Тогда стоимость будет делиться пополам и, соответственно, уменьшится. Но надо понимать, что я прихожу не один, а со Снегурочкой.

Игры во время поиска подарков

Что включает в себя программа и на какое время она рассчитана?

— Наша программа рассчитана на полчаса. Сценарий, как правило, выстраивается вокруг такой ситуации, что Дед Мороз потерял подарки. И мы с ребятами ищем их. Вначале мы находим тематические новогодние реквизиты, с которыми играем, а в конце и сами подарки. В программу входят игры, конкурсы, небольшие выступления самих детей, когда они читают нам стихи (без этого мы не уходим), фотосессия. На протяжении всего нашего визита звучит музыка. Мы также стараемся как-то обыгрывать символы наступающего года по восточному календарю. Так, например, 2025 год считается годом Змеи, сейчас мы носим с собой большую игрушечную змею.

Автор фото: личный архив Ивана Салина

Что казанцы чаще всего дарят своим детям?

— Чаще всего люди дарят детям кукол, игрушки, различные конструкторы.

Сколько денег можно получить за один сезон работы Дедом Морозом?

— Если ты все хорошо и правильно делаешь, точно можно заработать от 100 тысяч рублей на одного человека. И здесь все зависит в том числе и от того, сколько времени ты готов уделить новогодним визитам. Так, например, если ты работаешь очень плотно, практически на износ, можно получить даже больше 300 тысяч рублей. Есть три главных фактора, которые значительно влияют на заработок. Это реклама, постоянные клиенты и адекватное ценообразование. Ну, и, конечно же, нужно вложиться в качественные костюмы и реквизиты. А вообще, как я понял в этом году, на доход влияет много чего.

«В работе Деда Мороза мне нравится погружение в сказку»

А чем Вы еще занимаетесь, помимо работы Деда Мороза?

— Я ведущий праздников. Занимаюсь этим уже шесть лет.

Как, на Ваш взгляд, поменялась работа Деда Мороза за последние годы?

— Раньше людям, возможно, хватало того, чтобы просто пришел Дед Мороз, послушал, как дети читают стихи, поздравил и ушел. А теперь требования более высокие. Сейчас людям нужно, чтобы у Деда Мороза был красивый, классный образ и чтобы было полноценное, красивое и необычное представление. И они готовы платить за это.

Автор фото: личный архив Ивана Салина

Как Вы сам относитесь к своей работе?

— Если говорить о моей деятельности в целом, то я ее очень люблю и получаю от нее удовольствие. А в работе Деда Мороза мне нравится погружение в сказку. У всех нас часто бывают разные проблемы. А благодаря перевоплощению в сказочного персонажа я могу хотя бы на полчаса убрать из головы все лишнее и полностью отдаться сказке. И от этого даже становится спокойнее на душе.