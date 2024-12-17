Автобусы и троллейбусы Казани обновили за 4 млрд рублей

Казань осуществила значительный прорыв в обновлении своего общественного транспорта, инвестировав свыше 4 млрд рублей.

Из этой суммы 2,9 млрд рублей было направлено на закупку современных автобусов, работающих на экологически чистом газе. Кроме того, город приобрёл новые троллейбусы, на что потратил 1,4 млрд рублей. Для реализации этой обширной программы модернизации Казань воспользовалась лизингом сроком на пять лет, сообщает ТНВ.

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