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58 Почётными доноров России стали 58 татарстанцев

В преддверии Нового года в Республиканском цент...

minzdrav.tatarstan.r

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В преддверии Нового года в Республиканском центре крови Татарстана состоялось замечательное событие — церемония награждения почётных доноров России.

Это мероприятие стало настоящим праздником щедрости и гуманности, где каждый гость ощущал важность своего вклада в спасение жизней.

Открывая торжество, Рамиль Тураев, руководитель центра крови, выразил искреннюю благодарность всем донорам за их самоотверженные поступки и бескорыстное желание помочь тем, кто оказался в трудной ситуации. Заместитель министра здравоохранения Ильдар Фатихов также принял участие в награждении, вручая заслуженные награды и подарки тем, кто стал настоящими героями для многих незнакомых людей.

Каменный оркестр «Ренессанс» создал неповторимую атмосферу праздника, исполняя чарующие мелодии из своего репертуара. А на третьем этаже в холле можно было полюбоваться выставкой картин под названием «Прекрасный мир вокруг», организованной Полиной Илюшкиной, членом-корреспондентом Международной академии культуры и искусства.

Содействие в организации вручения подарков для доноров оказали представители сообщества «ДонорСерч» при поддержке благотворительного фонда «Татнефть». В результате этого трогательного мероприятия ряды почётных доноров России пополнились на 58 человек, что ещё раз подтверждает важность и значимость добрых дел в нашем обществе.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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