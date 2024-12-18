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В Татарстане за 12 лет количество многодетных семей увеличилось в 2,3 раза

Рост совпал с общим увеличением числа браков и ...

Екатерина Кузьминых

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Рост совпал с общим увеличением числа браков и снижением уровня разводов на 7,4 %.

Эти положительные изменения были озвучены на брифинге «О предварительных итогах проведения Года семьи в Республике Татарстан», который прошёл в Кабинете Министров РТ.

В течение одиннадцати месяцев текущего года в регионе появилось на свет 32 359 новорождённых, среди которых 15,4 тысячи девочек и 16,8 тысяч мальчиков. Активные и составляют 29 % от общего числа родившихся. В то же время, возрастный диапазон активных отцов — 30–34 года — включает 28 % всех новорожденных.

Также стоит отметить, что в этом году Татарстан стал домом для 280 двойняшек и даже одной тройни! Положительная динамика роста многодетных семей впечатляет: сейчас в республике насчитывается около 55,7 тысяч таких семей, среди которых есть уникальные случаи: 5 семей воспитывают по 10 детей, 7 семей — по 9, и ещё 32 семьи радуются жизни с 8 детьми, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям,

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