Президентом Федерации шахмат Республики Татарстан избран Руслан Салимов

В ГАУ «РСШОР по шахматам, шашкам, го им. Р.Г. Нежметдинова» при участии первого заместителя министра спорта Халила Шайхутдинова прошла отчетно-выборная конференция Федерации шахмат. Основными вопросами повестки были отчет о работе общественной организации за 2024 год и избрание руководства федерации на 2025-2026 годы.

В работе общего собрания приняли участие члены республиканской федерации из разных городов и районов Татарстана. Путем открытого голосования, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка Руслан Салимов был избран руководителем республиканской федерации.

Владимир Леонов, министр спорта Республики Татарстан:

«Шахматы занимают особое место в спортивной культуре нашей республики. Мы стремимся развивать этот вид спорта, делая акцент на массовость и доступность для всех возрастных групп. Важно, чтобы каждый желающий мог приобщиться к этому интеллектуальному виду спорта, который способствует развитию логики, стратегического мышления и дисциплины. Избрание Руслана Салимова на пост президента Федерации шахмат Татарстана – это важный шаг для развития шахматного движения в республике. Его опыт и профессионализм будут способствовать дальнейшему росту популярности этого вида спорта среди жителей региона. Уверен, что под его руководством федерация достигнет новых высот и внесет значительный вклад в укрепление спортивной культуры и здорового образа жизни в Татарстане».