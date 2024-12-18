Начальника отдела минземимущества Ильшата Аминова задержали

Ильшат Аминов, высокопоставленный чиновник из министерства земельных и имущественных отношений Татарстана, попал под пристальное внимание правоохранительных органов.

Его подозревают в неправомерных действиях, связанных с арендой объектов, принадлежащих министерству.

Согласно предварительной информации, Аминов сдавал в аренду недвижимость по искусственно заниженным ценам компаниям, которые, как предполагается, могут быть с ним связаны, сообщает Еду в Татарстан.