Начальника отдела минземимущества Ильшата Аминова задержали
Камиль Абдуллин
Ильшат Аминов, высокопоставленный чиновник из министерства земельных и имущественных отношений Татарстана, попал под пристальное внимание правоохранительных органов.
Его подозревают в неправомерных действиях, связанных с арендой объектов, принадлежащих министерству.
Согласно предварительной информации, Аминов сдавал в аренду недвижимость по искусственно заниженным ценам компаниям, которые, как предполагается, могут быть с ним связаны, сообщает Еду в Татарстан.
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