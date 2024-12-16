В Казани по факту гибели рабочего 13 декабря возбуждено дело

По информации следствия, 13 декабря специалисты занималась оформлением одного ТЦ в Казани. В этот день рабочие начали передвигать 12-метровые леса. Внезапно конструкция рухнула и сотрудник получил травмы, через пару часов он, к сожалению, умер в медицинском учреждении.

Сотрудники Следственного комитета России завели уголовное дело из-за нарушения правил безопасности.

В настоящее время эксперты проводят следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее мы писали о том, что в Казани на Билярской, 27 вспыхнул жилой частный дом. Об этом рассказали в телеграм-канале Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Республике Татарстан.

Пожарные вынесли из полыхающего строения мужчину 58 лет, который был без сознания и передали его медикам.