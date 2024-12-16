Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани по факту гибели рабочего 13 декабря возбуждено дело

Сотрудники Следственного комитета России завели...

Екатерина Елисеева

Подписаться в Telegram

По информации следствия, 13 декабря специалисты занималась оформлением одного ТЦ в Казани. В этот день рабочие начали передвигать 12-метровые леса. Внезапно конструкция рухнула и сотрудник получил травмы, через пару часов он, к сожалению, умер в медицинском учреждении.

Сотрудники Следственного комитета России завели уголовное дело из-за нарушения правил безопасности.

В настоящее время эксперты проводят следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее мы писали о том, что в Казани на Билярской, 27 вспыхнул жилой частный дом. Об этом рассказали в телеграм-канале Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Республике Татарстан.

Пожарные вынесли из полыхающего строения мужчину 58 лет, который был без сознания и передали его медикам.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

22 часа назад

Бастрыкину доложат о семьях из Челнов, которым 5 лет не дают земельные участки

Важное в РТ

4 часа назад

Больше пользователей, выше скорость: билайн в Татарстане завершил проект по передаче части частот из 3G в LTE

тараканы в квартире дезинфекция москва цена отзывы

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане ожидается снег, гололедица и снежные заносы

Важное в РТ

3 дня назад

Исследование Домклик: Казань вошла в рейтинг самых востребованных городов для посуточной аренды жилья на предстоящие новогодние праздники

установка щеколды на металлическую дверь в Москве

Новости Татарстана

7 часов назад

Поцелованные Святым Духом: Тамара Глоба назвала троицу знаков, на которых обрушится благословение

Новости Казани

день назад

Жителей Казани приглашают на благотворительную школьную ярмарку

Новости Татарстана

6 часов назад

В чистопольской школе №16 драка учителя и ученика попала на видео

Новости Татарстана

день назад

В Челнах взломали фотографа и шантажировали интимными фотографиями ее клиенток

Новости Казани

6 часов назад

Парковка в ТЦ KazanMall может уйти под воду
Новости Казани
7 часов назад

В Казани известна новогодняя программа

Об этом рассказал председатель комитета внешне...

Новости Казани

2 часа назад

Водителя Porsche Cayman приговорили к 2 годам ИК за смертельное ДТП

Важное в РТ

8 часов назад

АО «Транснефть – Прикамье» - в числе победителей республиканского конкурса на лучшую организацию корпоративного волонтерства

Новости Татарстана

2 часа назад

Специалисты подготовили Иннополис к новогодним праздникам

Новости Казани

3 часа назад

В Казани 3 детей отравились угарным газом
В Казани по факту гибели рабочего 13 декабря во...
Новости Казани
4 часа назад

В Казани по факту гибели рабочего 13 декабря возбуждено дело

Новости Казани

4 часа назад

В Казани автобус разбил стекло троллейбусу №3

Новости Татарстана

6 часов назад

В Альметьевском районе поезд снёс машину

Новости Татарстана

6 часов назад

В Челнах прокурор требует изъять квартиру у экс-сотрудника одной инспекции
Казань попала в топ городов, где раньше всех ло...
Важное в РТ
5 дней назад

Казань попала в топ городов, где раньше всех ложатся спать