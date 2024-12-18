Директора УК Челнов оштрафовали на 50 тыс рублей за крышу с дырой

В Набережных Челнах директор управляющей компании «Электротехников» понёс наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей из-за халатности в выполнении своих обязанностей.

Причиной для этого стал неожиданный ливень, который обрушился на город и привёл к затоплению чердака и квартир на верхних этажах дома No7А на бульваре Кол Гали.

Огорчённый житель многоэтажки, устав ждать реакции от управляющей компании, решил обратиться за помощью к жилищным инспекторам. Специалист Набережно-Челнинской межрайонной инспекции, проведя проверку, обнаружил ряд проблем с крышей: была зафиксирована разгерметизация поддона, частичное разрушение защитного слоя, а также скопление мусора и отсутствие герметизации в ливневой канализации.

Хотя дом уже имел паспорт готовности к зимнему сезону 2024–2025 годов, состояние крыши оставляло желать лучшего. Главный энергетик компании заверял, что кровля в порядке, однако дополнительная проверка выявила проблему — дефект «корыта», которое не справлялось со сбором дождевой воды от венткороба.

После предписания инспекторов недостатки были устранены, но ситуация продолжает находиться под контролем. В случае повторного протекания крыши управляющей компании придётся задуматься о капитальном ремонте. В итоге, за нарушение лицензионных требований директор ООО УК «Электротехников» был привлечён к административной ответственности по статье 14.1.3 КоАП РФ.