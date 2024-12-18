Директор фирмы в Татарстане укрыл от налоговой более 19 млн рублей

В Татарстане директор одной из местных компаний умудрился скрыть более 19 миллионов рублей.

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан не остались в стороне и инициировали уголовное дело против подозреваемого.

По данным, предоставленным пресс-службой СКР, выяснилось, что директор компании подделывал налоговую документацию, вводя в заблуждение органы власти относительно своих финансовых взаимодействий с другими организациями.

Теперь мужчине грозит серьёзное наказание по статье 199 Уголовного кодекса РФ (часть 1) за уклонение от уплаты налогов. Если его вина будет доказана, он может провести за решёткой до двух лет, сообщает КоммерсантЪ