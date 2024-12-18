Следком РТ ищет жертв общественника, которго обвиняют в педофилии

Следственный комитет Татарстана начинает активные поиски возможных жертв 54-летнего Владимира Шишканова, известного местного общественника, которого обвинили в серийной педофилии.

В заявлении от 18 декабря правоохранительные органы призывают граждан, обладающих какой-либо информацией о действиях мужчины, незамедлительно обращаться к ним.

По версии следствия, летом этого года Шишканов занимался ремонтом балкона у знакомых. Его оставили наедине с шестилетней дочерью хозяев квартиры, и именно в этот момент, по предварительным данным, он совершил в отношении девочки неприемлемые действия сексуального характера. Более того, мужчина записал происходящее на свой смартфон и разместил видеозапись в Интернете.

Следователи предполагают, что это не единственный инцидент, в котором мог быть замешан Шишканов. Перед арестом он был замечен в Бугульме, где, наряженный Дедом Морозом, раздавал детям сладости и даже приглашал некоторых из них к себе домой.

Теперь следствие ищет других потенциальных жертв, надеясь предотвратить дальнейшие преступления и обеспечить безопасность детей, сообщает Фонтантка.ру.