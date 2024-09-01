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Люди лишились дара речи: в поездах запретили делать это - как теперь будут путешествовать пассажиры РЖД

Российские железные дороги обновили несколько п...

ampravda.ru

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Российские железные дороги обновили несколько правил для путешественников, выбирающих поезда дальнего следования как основной способ передвижения. Одно из изменений - введение четкого расписания, по которому будет использоваться нижняя полка в плацкарте и купе. Это нововведение особенно важно для тех, кто выбрал для себя верхнюю полку.

Нововведение затронет распорядок дня. Сообщается, что теперь дл завтрака было установлено время с семи и до десяти утра. На ужин человек имеет право занять одно из мест с семи до девяти вечера. Есть и дневной перерыв на обед, когда пассажиры верхних полок могут использовать стол снизу - с двенадцати утра и до трех часов дня.

Помимо того, представители РЖД рассказали, что было также ограничено и использование гаджетов. Это позволит снизить дискомфорт других пассажиров. Теперь проводить занятия в онлайн-режиме, использовать технику на высокой громкости, и также репетировать без наушников в вагоне поезда запрещено вовсе.

Не менее важны и другие улучшения, направленные на повышение качества обслуживания: обновление меню питания и расширение его ассортимента, внедрение климат-контроля в вагонах премиум-класса и установка дополнительных точек для зарядки электронных устройств.

Пассажирам рекомендуется заблаговременно ознакомиться с новыми правилами и планировать свои приемы пищи с учётом установленного расписания. Не забывайте про наушники и портативные зарядные устройства, чтобы обеспечить комфортное путешествие и уважительное отношение к соседям по вагону.

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