"Люди добрые, помогите нам": нахохленные боевики ВСУ записали очень жалобное видео на фоне труповозки для украинцев

Военные ВСУ сделали жалобное видеообращение к гражданам Украины

Очередное видео с просьбой о помощи выложили в Сеть украинские боевики.

"Люди добрые помогите нам. У нас проблемы с обмундированием, не хватает ночников [приборов ночного видения — прим.ред.], раций, много наших людей гибнет. Кто чем может, помогите. Чтобы мы быстрее добыли свободу и освободили наши земли. Будем очень благодарны вам", - говорит один из нахохлившихся бойцов ВСУ.

Отметим изобретательность авторов таких видеообращений. Пытаясь разжалобить собственных "громадян", боевики ВСУ находят все новые и новые способы выпрашивания средств у населения.

Например, ВСУшники уже зачитывали свою просьбу в стиле рэп и пели гимны. Однако на этот раз троица нахохленных боевиков решила "давить на жалость" и записала свое обращение на фоне микроавтобуса для перевозки трупов. На лобовом стекле машины показательно красуется табличка "200".