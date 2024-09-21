Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Лотки от яиц спускаю в погреб — и всю зиму слезы счастья утираю: нужны не для хранения урожая — такая польза дорогого стоит

В каждом доме найдется множество вещей, которые...

YouTube

Подписаться в Telegram

В каждом доме найдется множество вещей, которые могут быть использованы не по назначению, и обычные картонные лотки для яиц — яркий тому пример. Оказывается, эти неприметные предметы могут играть ключевую роль в экономии семейного бюджета, особенно в зимнее время.

Необычное, но эффективное применение

Многие считают лотки для яиц лишь удобным способом хранения и транспортировки, но некоторые находчивые хозяева нашли им иное применение — они используют их для утепления своего дома. Звучит удивительно, но картонные лотки от яиц способны значительно улучшить теплоизоляцию помещения.

Как это работает?

Принцип действия прост: картонные лотки отлично удерживают воздух в своих ячейках, который является одним из лучших изоляторов. Размещая лотки на чердаке, в подвале или даже внутри стен, можно создать дополнительный слой изоляции, который поможет сохранить тепло в доме и снизить расходы на отопление.

Примеры использования

Один из жителей поделился своим опытом: "Я располагаю лотки от яиц вдоль стен в подвале. Это создает воздушный барьер, который помогает поддерживать температуру в доме на более комфортном уровне и сокращает затраты на отопление зимой." По его словам, эффект сравним с дорогостоящими теплоизоляционными материалами.

Советы по использованию

Для тех, кто заинтересован в применении этого метода, важно учитывать несколько моментов:

  1. Используйте только чистые и сухие лотки, чтобы избежать возможности плесени и неприятных запахов.
  2. Располагайте лотки равномерно, без пропусков, чтобы максимизировать их изоляционный эффект.
  3. Проверьте состояние лотков периодически, так как картон может со временем изнашиваться и терять свои изоляционные свойства.

Экономия и экология

Использование лотков для яиц в качестве изоляционного материала не только помогает сэкономить на отоплении, но и способствует переработке. Вместо того чтобы выбрасывать картон, его можно эффективно использовать для улучшения теплоизоляции дома, тем самым уменьшая свой экологический след.

Этот нестандартный подход к утилизации и использованию подручных материалов показывает, как небольшие изменения в повседневной жизни могут привести к значительным положительным изменениям, улучшая комфорт и снижая расходы.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

8 часов назад

Капитальный ремонт в домах Татарстана закончен на 94%

Интересное в Казани

день назад

«Я просто люблю строить»: интервью с руководителем строительной компании

вызов на дом обработка от тараканов московская область

Лонгриды

23 часа назад

Проблемы казанского общежития: тараканы, пьяницы и бездействие УК

Интересное в Казани

3 дня назад

Построить дом или купить квартиру? Руководитель ипотечного отдела рассказывает, что выгодно сегодня в Казани

локальный ремонт лакокрасочного покрытия автомобиля в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

8 часов назад

В Татарстане продолжает дорожать бензин

Новости Казани

день назад

На саммит БРИКС в Казань приедет Додик

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 21 сентября ожидается дождь

Новости Казани

день назад

Студенты КНИТУ рассказали о расселении на время саммита БРИКС

Новости Казани

день назад

Казанский парашютист сделал предложение Бузовой на высоте 2000 метров
Новости Казани
день назад

Для школы фигурного катания Алины Загитовой в Казани ищут деньги

Напомним, что о будущем возведении школы олимпи...

Новости Татарстана

2 часа назад

Елена Захарова выступила на литературном фестивале в Менделеевске

Новости Татарстана

день назад

Азиз Замалиев открыл в Татарстане общественную приемную

Новости Казани

2 часа назад

Казанский школьник оказался мошенником и обманывал пенсионеров

Новости Казани

8 часов назад

За сутки в Казани произошло 201 ДТП
Татарстанцы собрали 831 килограмм мусора на Все...
Новости Казани
2 часа назад

Татарстанцы собрали 831 килограмм мусора на Всероссийском субботнике

Новости Татарстана

8 часов назад

На трассе под Казанью погибли два человека в результате ДТП

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане псевдосотрудники «Энергосбыта» обманули 74-летнюю пенсионерку

Новости Татарстана

день назад

В 3 районах Татарстана сменили глав
Пикник без забот: казанцам рассказали, как сдел...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Пикник без забот: казанцам рассказали, как сделать отдых на природе незабываемым
В Песчаных Ковалях подросток разбился на квадро...
Новости Татарстана
2 часа назад

В Песчаных Ковалях подросток разбился на квадроцикле