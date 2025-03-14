Лишение прав сразу на три месяца: ГАИ ужесточает правила для водителей этих машин

С весны 2025 года в России вступили в силу пересмотренные нормы по регистрации транспортных средств.

Эти изменения направлены на облегчение процедур для ответственных автовладельцев и усиление мер контроля за соблюдением законодательства.

Новации в процессе регистрации после покупки автомобиля

В новом порядке, регистрация автомобиля после его продажи может быть аннулирована немедленно, если сделка была заверена нотариально или реализована через портал Госуслуг. Аналогичное правило применимо к случаям перехода прав собственности, оформленных решением суда.

Если же продажа осуществлена по стандартному письменному договору, продавец должен подождать десять дней и лично обратиться в ГИБДД для окончательного аннулирования регистрации, предоставив все необходимые документы.

Упрощения для владельцев угнанных машин

Теперь автовладельцы, чьи машины были угнаны или находятся в розыске, могут освободиться от уплаты транспортного налога, прекратив регистрацию транспортного средства. Это существенно сокращает финансовую нагрузку на владельцев, ожидающих возврата своих авто.

Причины усиления правил

Основная цель данных нововведений — предотвращение злоупотреблений, таких как избегание уплаты штрафов и налогов через снятие автомобилей с учета. Роман Мишуров, начальник одного из подразделений ГИБДД, отмечает введение новых штрафов за использование незарегистрированных транспортных средств.

За первое нарушение предусмотрен штраф до 800 рублей, а за повторное — лишение прав на срок до трех месяцев.

Такие меры задуманы для защиты интересов законопослушных водителей и усиления ответственности за нарушения. Ожидается, что благодаря этим правилам уменьшится количество неоплаченных штрафов и налогов, а также повысится безопасность на дорогах.