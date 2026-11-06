Четыре человека погибли в лобовом столкновении легковушки и грузовика в Татарстане

В Сармановском районе Татарстана легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли четыре человека. Еще один человек пострадал, сообщили в прокуратуре республики.

Авария произошла на 30-м километре трассы Набережные Челны – Сарманово. Водитель Lada Xray, по предварительным данным, нарушил правила дорожного движения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовой автомобиль Volvo.

Жертвами ДТП стали водитель легковушки и трое его пассажиров — двое взрослых и ребенок. Еще один пассажир Lada Xray получил травмы и был госпитализирован.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавили в надзорном ведомстве.