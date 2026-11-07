Международный турнир по боксу стартовал в столице Татарстана

В Казани начался международный турнир по боксу, приуроченный ко Дню Конституции Республики Татарстан. В программе соревнований запланировано 23 боя, пять из которых — титульные.

На церемонии открытия присутствовали председатель Государственного Совета РТ Фарид Абдулганиев и министр спорта республики Владимир Леонов. Глава ведомства отметил, что турнир посвящен значимому для региона празднику, а участие в нем принимают сильнейшие спортсмены страны.

Соперниками россиян станут боксеры с Филиппин, из Африки и Казахстана. Организаторы соревнований предпочли не раскрывать размер гонораров участников.