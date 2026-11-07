На Пушкина в Казани неизвестные повредили остановку «Университет»
В центре Казани на улице Пушкина пострадала остановка общественного транспорта «Университет». Неизвестные разбили заднюю стенку павильона, оставив на тротуаре множество осколков. По кадрам с места видно, что повреждена и часть сиденья.
Об этом сообщил корреспондент «БИЗНЕС Online». Когда именно произошел инцидент и ведутся ли поиски виновных, пока не уточняется.
В мэрии Казани ранее поясняли, что быстро восстановить поврежденные остановки удается в тех случаях, когда они являются рекламной конструкцией и принадлежат рекламной фирме. Если же павильон не несет дополнительных функций, на его замену требуется дополнительное финансирование, поэтому процесс может затянуться.
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