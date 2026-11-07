Новости Казани

На Пушкина в Казани неизвестные повредили остановку «Университет»

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В центре Казани на улице Пушкина пострадала остановка общественного транспорта «Университет». Неизвестные разбили заднюю стенку павильона, оставив на тротуаре множество осколков. По кадрам с места видно, что повреждена и часть сиденья.

Об этом сообщил корреспондент «БИЗНЕС Online». Когда именно произошел инцидент и ведутся ли поиски виновных, пока не уточняется.

В мэрии Казани ранее поясняли, что быстро восстановить поврежденные остановки удается в тех случаях, когда они являются рекламной конструкцией и принадлежат рекламной фирме. Если же павильон не несет дополнительных функций, на его замену требуется дополнительное финансирование, поэтому процесс может затянуться.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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