На Пушкина в Казани неизвестные повредили остановку «Университет»

В центре Казани на улице Пушкина пострадала остановка общественного транспорта «Университет». Неизвестные разбили заднюю стенку павильона, оставив на тротуаре множество осколков. По кадрам с места видно, что повреждена и часть сиденья.

Об этом сообщил корреспондент «БИЗНЕС Online». Когда именно произошел инцидент и ведутся ли поиски виновных, пока не уточняется.

В мэрии Казани ранее поясняли, что быстро восстановить поврежденные остановки удается в тех случаях, когда они являются рекламной конструкцией и принадлежат рекламной фирме. Если же павильон не несет дополнительных функций, на его замену требуется дополнительное финансирование, поэтому процесс может затянуться.