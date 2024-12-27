Критический рост цен: бензин в России подорожает до 120 рублей за литр в новом году

Аналитики предупреждают, что 2025 год принесёт значительное подорожание бензина в России. Эксперт в области экономики Александр Разуваев заявил, что стоимость топлива может вырасти на 10–20%, что существенно превышает уровень ожидаемой инфляции.

Основной причиной называют увеличение тарифов компании «Транснефть» на фоне повышения налоговой нагрузки.

Что стало причиной роста цен?

Включение повышенных налогов в тарифы «Транснефти» вызвало цепную реакцию, напрямую влияющую на стоимость топлива. По словам Разуваева, компания вынуждена компенсировать возросшие издержки за счёт повышения цен на транспортировку.

«В следующем году мы увидим рост цен на бензин до 20%, что значительно выше уровня инфляции. Это неизбежно, учитывая экономические условия и действия „Транснефти“», — прокомментировал эксперт в интервью для NEWS.ru.

Россия: страна дешёвого бензина?

Несмотря на ожидаемый рост цен, бензин в России по-прежнему остаётся одним из самых доступных в мире. Однако, как отметил Разуваев, нефтяные компании сталкиваются с минимальной рентабельностью из-за высоких налогов и растущих тарифов.

На фоне общей тенденции рост стоимости топлива уже ощутим в большинстве регионов. По данным аналитиков, средняя цена на бензин увеличилась на 0,37%, а дизельное топливо подорожало на 0,4%. Наибольшие скачки зафиксированы в Севастополе, Татарстане и Дагестане.

Как формируется цена на бензин?

По словам Петра Щербаченко, доцента Финансового университета при правительстве РФ, цена литра бензина состоит из нескольких ключевых элементов:

Налоги на добычу полезных ископаемых — около 30%.

Акцизы — около 20%.

НДС — также 20%.

Эти компоненты в совокупности формируют значительную часть стоимости топлива. Повышение акцизов, рост тарифов и экономические колебания делают ситуацию ещё более сложной.

Прогнозы на 2025 год

Эксперты не исключают, что в следующем году цена за литр бензина может достигнуть 120 рублей. Среди факторов, способствующих такому сценарию:

Увеличение акцизов на топливо.

Девальвация рубля.

Повышение тарифов «Транснефти».

Влияние инфляции и внешнеэкономических обстоятельств.

Какие меры поддержки возможны?

На фоне роста цен власти некоторых регионов рассматривают варианты поддержки населения и бизнеса. В числе предложений — субсидии для транспортных компаний и сельскохозяйственного сектора, которые больше всего пострадают от удорожания топлива.

Для рядовых автомобилистов такие изменения могут стать серьёзным ударом по бюджету. Однако власти и эксперты советуют следить за мерами государственной поддержки, которые помогут сгладить последствия повышения цен.