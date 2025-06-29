Клещи погибают молниеносно: несложное средство защищает лучше всех покупных аэрозолей
ngs.ru
Лето — это не только время для активного отдыха на природе, но и период высокой активности клещей. Это особенно актуально для дачников и любителей пеших прогулок.
Борьба с клещами традиционно включает дорогие аэрозоли, но что, если есть более доступный и эффективный способ защиты?
Решение, которое доступно каждому
Учёные разработали альтернативу дорогостоящим аэрозолям. Речь идет о растворе, который эффективно уничтожает клещей и при этом значительно дешевле. Этот раствор готовится на основе эфирных масел и диметикона.
Рецепт раствора:
Для его приготовления вам понадобятся:
50 мл воды;
50 мл водки или изопропилового спирта;
15 капель эфирного масла лаванды;
15 капель эфирного масла чайного дерева;
1 чайная ложка диметикона.
Преимущества метода:
Безопасность: Не содержит вредных химикатов, подходя для детей и взрослых.
Эффективность: Эфирные масла обеспечивают высокую активность против клещей, а диметикон создает защитную пленку, которая уничтожает паразитов.
Экономия: В отличие от аэрозолей, ингредиенты для этого раствора стоят очень дешево.
Удобство: Легко наносится и легко готовится, подходит для кожи и одежды.
Как применять?
Перед выходом на природу распылите раствор на открытые участки кожи и одежду. Повторяйте нанесение каждые 2-3 часа в условиях повышенной активности клещей.
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