Клещи погибают молниеносно: несложное средство защищает лучше всех покупных аэрозолей

Лето — это не только время для активного отдыха на природе, но и период высокой активности клещей. Это особенно актуально для дачников и любителей пеших прогулок.

Борьба с клещами традиционно включает дорогие аэрозоли, но что, если есть более доступный и эффективный способ защиты?

Решение, которое доступно каждому

Учёные разработали альтернативу дорогостоящим аэрозолям. Речь идет о растворе, который эффективно уничтожает клещей и при этом значительно дешевле. Этот раствор готовится на основе эфирных масел и диметикона.

Рецепт раствора:

Для его приготовления вам понадобятся:

50 мл воды;

50 мл водки или изопропилового спирта;

15 капель эфирного масла лаванды;

15 капель эфирного масла чайного дерева;

1 чайная ложка диметикона.

Преимущества метода:

Безопасность: Не содержит вредных химикатов, подходя для детей и взрослых.

Эффективность: Эфирные масла обеспечивают высокую активность против клещей, а диметикон создает защитную пленку, которая уничтожает паразитов.

Экономия: В отличие от аэрозолей, ингредиенты для этого раствора стоят очень дешево.

Удобство: Легко наносится и легко готовится, подходит для кожи и одежды.

Как применять?

Перед выходом на природу распылите раствор на открытые участки кожи и одежду. Повторяйте нанесение каждые 2-3 часа в условиях повышенной активности клещей.