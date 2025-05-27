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Кладем по одной ложке в лунку и радуемся — томаты прут без остановки: получаем по 20 кг с куста

Добавление древесной золы при посадке томатов п...

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Как получить рекордный урожай томатов: простая хитрость с древесной золой

Хотите собрать до 20 кг сладких и сочных томатов с одного куста? Опытные дачники знают простой секрет — добавление древесной золы при посадке.

Почему древесная зола полезна томатам?

  • Натуральный источник калия и фосфора.
  • Калий улучшает вкус, делает плоды мясистыми и сладкими.
  • Фосфор стимулирует рост корней и ускоряет созревание.
  • Улучшает структуру почвы и защищает растения от грибковых заболеваний.

Как правильно использовать золу?

  1. При посадке положите 1 столовую ложку золы в каждую лунку.
  2. Смешайте золу с землёй на глубине около 20 см, чтобы корни сразу получили питание.
  3. Не сыпьте золу на поверхность — это снижает её эффективность.

Безопасность и преимущества

  • Зола безопасна при умеренном использовании.
  • Идеальна для органического земледелия.
  • Доступна, проста в применении и эффективна.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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