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Катастрофическая стоимость квартир свалится до уровня 2018 года: эксперты рассказали, что произойдет

Рынок недвижимости России вступил в период серь...

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Рынок недвижимости России вступил в период серьёзных испытаний. Ужесточение ипотечного кредитования, рост ставок и снижение покупательской способности населения поставили отрасль на грань кризиса.

Эксперты прогнозируют значительное падение цен, что создаёт тревожные ожидания как среди продавцов, так и среди покупателей.

Причины кризиса: высокие ставки и недоступность ипотеки

Ключевым фактором, определяющим текущее состояние рынка, стало повышение ставок по ипотеке. В начале 2024 года средний показатель достиг 16,7% для новостроек и 16,9% для вторичного жилья. Вместе с этим, увеличение первоначального взноса по льготным программам с 20% до 30% сделало покупку жилья практически недоступной для многих россиян.

Спрос сократился на 20%. Особенно сильное падение зафиксировано на вторичном рынке, где интерес к сделкам упал на 26%.
Начало снижения цен. Уже в феврале стоимость жилья снизилась на 10%, а весной продавцы начали активно предлагать скидки, чтобы стимулировать спрос.

Прогноз: цены могут упасть на 50%

Эксперты предупреждают, что дальнейшее развитие ситуации может привести к более значительному падению цен. По их оценкам, к концу 2024 года стоимость жилья может снизиться на 50%. Причины:

  • Высокие ставки по ипотеке: они остаются рекордными, что сдерживает рост спроса.
  • Снижение доходов: инфляция и экономическая нестабильность уменьшают покупательскую способность населения.
  • Сложности с кредитованием: ужесточение условий делает ипотеку недоступной для значительной части россиян.

Перспективы для первичного и вторичного рынка

  • Первичный рынок

Девелоперы предпринимают усилия для поддержания продаж, предлагая скидки и специальные условия. Однако этого недостаточно, чтобы полностью компенсировать снижение спроса.

  • Вторичный рынок

Снижение цен здесь происходит активнее, чем на первичном рынке, особенно в регионах с избыточным предложением жилья. Это создаёт возможности для покупателей, но продавцы вынуждены идти на компромиссы, чтобы закрыть сделки.

Как реагируют участники рынка?

  • Продавцы: стараются снизить цены или отложить продажи до стабилизации ситуации.
  • Покупатели: ждут дальнейшего падения цен, создавая эффект «замороженного спроса».
  • Банки: ужесточают условия кредитования, что усиливает кризис на рынке.

Какие шаги помогут стабилизировать рынок?

Эксперты считают, что для выхода из кризиса необходимы срочные меры:

  • Снижение ипотечных ставок: это позволит вернуть доступность жилья для населения.
  • Государственная поддержка: программы субсидирования помогут стимулировать спрос.
  • Устойчивые меры по повышению доходов населения: это ключ к восстановлению рынка недвижимости.

Рынок недвижимости в России оказался в сложной ситуации. Высокие ставки, снижение доходов и нестабильность в экономике создают серьёзные вызовы для всех участников рынка. Без оперативных мер по поддержке спроса кризис может углубиться, а цены продолжат падать. Пока же покупателям стоит использовать момент для выгодных сделок, а продавцам — готовиться к адаптации к новым реалиям.

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