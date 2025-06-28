Какая же это вкуснятина — начинка для блинов, о которой мало кто слышал — так готовила моя бабушка
allcafe.ru
Яично-масляная начинка для блинчиков — это простой, но невероятно вкусный рецепт, который я часто готовила по рецепту своей бабушки. Такой способ подачи начинки для блинчиков мало кто знает, но он действительно стоит того, чтобы его попробовать!
Это блюдо сочетает мягкий, насыщенный вкус и идеально дополняет блинчики, придавая им особый вкус.
Ингредиенты:
100 г сливочного масла
2 яйца
¼ ч. л. соли
Приготовление:
Шаг 1:
Положите 100 г сливочного масла в кастрюлю, поставьте на средний огонь и растопите до жидкого состояния.
Шаг 2:
Взбейте яйца с солью в миске до образования однородной массы.
Шаг 3:
Когда масло растопится, аккуратно влейте яйца в кастрюлю. Постоянно помешивайте, чтобы яйца равномерно прогревались и не поджаривались. Когда начинка начнёт густеть, снимите её с огня.
Шаг 4:
Переложите яично-масляную смесь в миску и подавайте с горячими блинчиками.
Эта начинка станет отличным дополнением к блинчикам, придавая им насыщенность и уникальный вкус. Попробуйте этот рецепт, и, возможно, он станет вашим любимым.
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