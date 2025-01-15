Как продавцы «Пятёрочки» обманывают: раскрываем трюки, с помощью которых они зарабатывают на покупателях

Розничная торговля, как правило, ассоциируется с удобством и доступностью, но, как показывает история Ирины, бывшей сотрудницы магазина «Пятёрочка», за кулисами могут происходить недобросовестные действия, напрямую влияющие на покупателей.

Рассмотрим основные схемы, которые могут использоваться в подобных сетевых магазинах, и то, как они сказываются на клиентах, о которых рассказала ProGorodSamara.ru.

Чужие карты лояльности: бонусы не для вас

Одним из самых распространённых методов обмана является использование продавцами собственных карт лояльности вместо карт покупателей. Внешне это может выглядеть как использование «корпоративной карты» для накопления скидок или бонусов, но на самом деле продавцы таким образом присваивают себе выгоды за чужие покупки. Это не только лишает клиентов заслуженных скидок, но и подрывает доверие к системе лояльности.

Скрытые подарочные наборы: искусственный дефицит

Ирина рассказала, что иногда продавцы намеренно убирали привлекательные подарочные наборы с полок перед праздниками. Цель проста: сначала искусственно создать ажиотаж, а потом продать наборы по завышенной цене. Если же покупатели не готовы платить больше, сотрудники сами выкупают эти товары по сниженной цене после окончания праздников.

Двойное сканирование: мелочь, но неприятно

Еще один популярный трюк — двойное сканирование одного товара. Продавец может случайно или намеренно пробить товар дважды, особенно если у покупателя в корзине много позиций. Те, кто не проверяет чек сразу после оплаты, рискуют заплатить больше, чем планировали.

Просроченные товары: угроза здоровью

Продажа просроченных продуктов — ещё одна распространённая проблема. Такие товары часто выставляются по сниженной цене, но их реализация нарушает закон и ставит под угрозу здоровье покупателей. Особенно это касается скоропортящихся продуктов, которые могут вызвать серьёзное пищевое отравление.

Как защитить себя от обмана?

История Ирины служит напоминанием о том, что даже в крупных сетевых магазинах стоит быть бдительным. Вот несколько советов:

Проверяйте чек сразу после покупки. Обращайте внимание на количество пробитых товаров и соответствие цен.

Следите за сроками годности. Никогда не покупайте товары, которые выглядят подозрительно или имеют повреждённую упаковку.

Требуйте свои бонусы. Если заметили, что продавец использует чужую карту лояльности, не стесняйтесь сообщить об этом руководству магазина.

Знайте свои права. Если вам продали просроченный товар, вы имеете право на возврат и компенсацию.

Покупатели заслуживают честного обращения и качественного сервиса. Разоблачая такие методы, как описала Ирина, мы делаем шаг к тому, чтобы торговля стала прозрачнее и безопаснее для всех.

