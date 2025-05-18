Новости Татарстана
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В Татарстане за день в двух пожарах погибли мужчина и женщина

17 мая в Тукаевском районе и городе Болгар прои...

МЧС РТ

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В Татарстане 17 мая зафиксированы две трагедии, связанные с пожарами в жилых домах.

Первый инцидент произошёл в посёлке совхоз Татарстан Тукаевского района. На улице Песчаная загорелся частный одноэтажный дом №9. По данным МЧС, при тушении пожара обнаружено тело 63-летнего мужчины. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров, предварительная причина — аварийный режим работы электрооборудования.

Второй случай — в городе Болгар на улице Красная. Загорелся дом №33, огонь охватил потолочное перекрытие. При разборе завалов было найдено тело 36-летней женщины. Площадь возгорания — 80 квадратных метров. Причины выясняются специалистами Госпожнадзора.

Оба пожара были потушены, но не обошлось без жертв. Спасатели напоминают: своевременная проверка электропроводки может спасти жизнь.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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