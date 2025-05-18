Ученые нашли уникальную генетическую структуру бразильцев

Генетики провели полногеномный анализ ДНК более 2300 жителей Бразилии и пришли к поразительным выводам. Исследование, опубликованное в престижном журнале Science, показало: бразильцы обладают уникальной генетической мозаикой, сформированной в результате исторической ассимиляции коренных американцев, африканцев и европейцев, особенно в XVIII–XIX веках.

Ученые обнаружили свыше 8,7 миллиона однонуклеотидных полиморфизмов, из которых около 11% ранее не были зарегистрированы в международных базах данных. Это делает бразильскую популяцию одной из самых самобытных с генетической точки зрения.

Особое внимание исследователи уделили мутациям, влияющим на репродуктивные функции, иммунитет и метаболизм — именно здесь проявляется действие естественного отбора, адаптирующего организм к внешним условиям.

Это открытие не только переписывает наши представления о генетике Южной Америки, но и открывает новые перспективы в персонализированной медицине, включая точную диагностику и лечение на основе генетического профиля.