Предприниматель из Казани предстанет перед судом из-за смерти рабочего на стройке

В Казани индивидуальный предприниматель пойдёт под суд за грубое нарушение требований охраны труда, которое стало причиной трагедии. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Республике Татарстан.

Инцидент произошёл 10 сентября 2024 года на стройке жилого комплекса. Один из рабочих сорвался с 13-го этажа и погиб на месте. Следствие установило, что на мужчине не было страховочной системы, как того требуют правила безопасности.

Причиной трагедии стало необеспечение предпринимателем условий безопасного труда на объекте. По данным следствия, бизнесмен не принял необходимых мер по защите жизни и здоровья сотрудников.

Уголовное дело уже передано в суд. Предпринимателю грозит наказание по статье за нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.