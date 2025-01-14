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Как продавцы «Пятёрочки» обманывают: раскрываем пять трюков, с помощью которых они зарабатывают на покупателях

Бывшая сотрудница магазина «Пятёрочка» Ирина ра...

PROKAZAN

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Бывшая сотрудница магазина «Пятёрочка» Ирина раскрыла распространённые схемы обмана, которые применяются в розничной торговле и могут навредить покупателям.

Её рассказ наглядно показывает, почему важно быть бдительным во время покупок, сообщает «Про Город Самара».

Популярные способы обмана

  • Использование чужих карт лояльности

Некоторые продавцы вместо карт лояльности клиентов сканируют свои собственные. Это позволяет им накапливать бонусы за чужие покупки. Для маскировки используется термин «корпоративная карта», чтобы не вызывать подозрений.

  • Скрытие популярных товаров

Привлекательные подарочные наборы иногда уносят на склад. Затем сотрудники либо продают их по завышенной цене, либо выкупают после праздников по скидке.

  • Повторное сканирование товаров

Нечестные продавцы могут намеренно пробивать один и тот же товар дважды. Это часто остаётся незамеченным, если покупатель не проверяет чек сразу после оплаты.

  • Продажа просроченной продукции

Некоторые магазины пытаются избавиться от товаров с истекшим сроком годности, предлагая их по сниженной цене. Однако такие продукты могут представлять опасность для здоровья.

Как защититься от обмана?

Проверяйте чеки. После покупки внимательно изучите чек на кассе, чтобы убедиться в отсутствии лишних товаров или неверных цен.
Следите за сроками годности. Перед покупкой всегда проверяйте дату на упаковке.
Используйте свою карту лояльности. Следите за тем, чтобы кассир сканировал именно вашу карту, а не чужую.
Обращайтесь за помощью. Если обнаружили нарушение, требуйте объяснений у администрации магазина или оставляйте жалобу в Роспотребнадзор.

Почему это важно?

Такие действия отдельных сотрудников наносят урон не только покупателям, но и репутации сети магазинов. Чтобы не стать жертвой обмана, необходимо быть внимательным и знать свои права.

Эта информация поможет вам сохранить не только деньги, но и здоровье. Чем более осведомлёнными будут покупатели, тем меньше шансов у недобросовестных работников злоупотреблять своим положением.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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