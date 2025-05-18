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Мы живем в симуляции? Учёный выдвинул новую теорию о реальности

Британский физик Мелвин Вопсон утверждает, что ...

pixabay.com

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Британский физик Мелвин Вопсон предложил концепцию, которая может изменить базовые представления о физике, гравитации и устройстве Вселенной. Его гипотеза основана на идее, что информация — это не абстракция, а реальная физическая сущность с массой и энергией.

Вопсон утверждает: гравитация может быть не фундаментальной силой, а производной от плотности информационных структур. Чем больше информации сконцентрировано в пространстве, тем сильнее эффект притяжения между объектами. Таким образом, притяжение — это результат алгоритмической обработки данных в цифровой реальности.

Ученый предлагает рассматривать информацию как основу всей материи. По его мнению, частицы, поля и даже пространство — это визуализация скрытых информационных процессов. В этом контексте Вселенная функционирует как гигантский компьютер с цифровым интерфейсом.

В рамках своей теории Вопсон также вводит понятие «второго закона инфодинамики». В отличие от традиционного закона термодинамики, согласно которому система стремится к хаосу, информационная Вселенная, по его мнению, стремится к порядку и оптимизации.

Эти идеи вдохновлены гипотезой симуляции, впервые сформулированной философом Ником Бостромом в 2003 году. Сегодня, с развитием квантовых технологий и информационных теорий, ученые всё чаще задумываются о возможности экспериментальной проверки симуляции.

Если теория Вопсона подтвердится, это может изменить не только физику, но и философское понимание человеческой природы. Сознание, эмоции и воля в таком случае могут оказаться элементами программного кода внутри глобальной цифровой системы.

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