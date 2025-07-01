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Как гром среди ясного неба: астролог Тамара Глоба назвала знак зодиака, которого в начале июля ждёт страшная карма

По словам астролога Тамары Глоба, начало июля б...

habr.com

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По словам астролога Тамары Глоба, начало июля будет непростым временем для Рыб.

В первую очередь внимание стоит уделить своему здоровью, так как возможны проблемы, которые могут повлиять на другие важные аспекты жизни. Однако Глоба уверяет, что паниковать не стоит.

Что может произойти:

  • Физическая слабость.
    Рыбы могут почувствовать упадок сил, усталость и слабость, что потребует особого внимания к здоровью.

  • Эмоциональные проблемы.
    Здоровье может повлиять на эмоциональный фон, вызвав нестабильность и перепады настроения.

  • Риски с деньгами.
    В этот период возможны проблемы в финансовой сфере, такие как неудачные сделки и обманы со стороны близких.

Как действовать:

  • Сохраняйте спокойствие.
    Сохранение самообладания поможет легче преодолеть трудные моменты и избежать лишнего стресса.

  • Занимайтесь творчеством.
    Работа с детьми или участие в творческих проектах поможет переключиться и получить удовольствие от процесса.

  • Будьте внимательны с финансами.
    Проверяйте финансовые предложения и избегайте рисков, чтобы минимизировать потери.

Когда ждать изменений:

Наиболее важные события могут произойти в третьей декаде июня, и интуиция Рыб будет работать на их пользу, если они прислушаются к своим чувствам.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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