Как гром среди ясного неба: астролог Тамара Глоба назвала знак зодиака, которого в начале июля ждёт страшная карма

По словам астролога Тамары Глоба, начало июля будет непростым временем для Рыб.

В первую очередь внимание стоит уделить своему здоровью, так как возможны проблемы, которые могут повлиять на другие важные аспекты жизни. Однако Глоба уверяет, что паниковать не стоит.

Что может произойти:

Физическая слабость.

Рыбы могут почувствовать упадок сил, усталость и слабость, что потребует особого внимания к здоровью.

Эмоциональные проблемы.

Здоровье может повлиять на эмоциональный фон, вызвав нестабильность и перепады настроения.

Риски с деньгами.

В этот период возможны проблемы в финансовой сфере, такие как неудачные сделки и обманы со стороны близких.

Как действовать:

Сохраняйте спокойствие.

Сохранение самообладания поможет легче преодолеть трудные моменты и избежать лишнего стресса.

Занимайтесь творчеством.

Работа с детьми или участие в творческих проектах поможет переключиться и получить удовольствие от процесса.

Будьте внимательны с финансами.

Проверяйте финансовые предложения и избегайте рисков, чтобы минимизировать потери.

Когда ждать изменений:

Наиболее важные события могут произойти в третьей декаде июня, и интуиция Рыб будет работать на их пользу, если они прислушаются к своим чувствам.