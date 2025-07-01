Как гром среди ясного неба: астролог Тамара Глоба назвала знак зодиака, которого в начале июля ждёт страшная карма
habr.com
По словам астролога Тамары Глоба, начало июля будет непростым временем для Рыб.
В первую очередь внимание стоит уделить своему здоровью, так как возможны проблемы, которые могут повлиять на другие важные аспекты жизни. Однако Глоба уверяет, что паниковать не стоит.
Что может произойти:
Физическая слабость.
Рыбы могут почувствовать упадок сил, усталость и слабость, что потребует особого внимания к здоровью.
Эмоциональные проблемы.
Здоровье может повлиять на эмоциональный фон, вызвав нестабильность и перепады настроения.
Риски с деньгами.
В этот период возможны проблемы в финансовой сфере, такие как неудачные сделки и обманы со стороны близких.
Как действовать:
Сохраняйте спокойствие.
Сохранение самообладания поможет легче преодолеть трудные моменты и избежать лишнего стресса.
Занимайтесь творчеством.
Работа с детьми или участие в творческих проектах поможет переключиться и получить удовольствие от процесса.
Будьте внимательны с финансами.
Проверяйте финансовые предложения и избегайте рисков, чтобы минимизировать потери.
Когда ждать изменений:
Наиболее важные события могут произойти в третьей декаде июня, и интуиция Рыб будет работать на их пользу, если они прислушаются к своим чувствам.
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