Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Избранные Святым Духом: Тамара Глоба назвала троицу знаков, которые получат благословение

Известный астролог Тамара Глоба в своем последн...

life.ru

Подписаться в Telegram

Известный астролог Тамара Глоба в своем последнем интервью раскрыла, что наступающий период станет особенным для трех знаков зодиака. Согласно ее прогнозам, Раки, Стрельцы и Рыбы окажутся "поцелованными Святым Духом", что предвещает им время благословений и особенных возможностей.

Рак: Время для эмоционального и духовного роста

Для Раков этот период обещает быть временем глубоких эмоциональных переживаний и духовного обновления. Глоба советует представителям этого знака использовать благоприятные обстоятельства для укрепления связей с близкими и самосовершенствования. Ожидается, что многие Раки смогут найти новый смысл в уже знакомых вещах и отношениях, что приведет к значительным положительным изменениям в личной жизни.

Стрелец: Профессиональные и финансовые успехи

Стрельцам звезды обещают период профессионального роста и финансового процветания. Глоба утверждает, что Стрельцы будут ощущать уверенность в своих действиях и легкость в принятии важных решений, что приведет к успеху в бизнесе и карьере. Этот период также благоприятен для начала новых проектов и вложений, так как интуиция поможет избежать финансовых рисков.

Рыбы: Гармония в личной жизни

Для Рыб наступающий период принесет гармонию и покой в личной жизни. Глоба советует этому знаку зодиака быть открытыми к новым отношениям или глубокому укреплению уже существующих. Благословение Святым Духом придаст Рыбам силы для преодоления старых конфликтов и недопониманий с партнерами. Благоприятные энергии помогут Рыбам чувствовать большую поддержку и любовь от окружающих.

Этот период станет временем важных изменений и новых начинаний для трех знаков зодиака. Глоба подчеркивает, что благословенные знаки должны активно использовать свои шансы, чтобы максимально раскрыть потенциал предоставленных возможностей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Люди будут жить хуже»: что произойдёт с ценами в РТ

Гид по скидкам Казани

день назад

Успейте сделать этой зимой: ТОП занятий, которые вы должны попробовать

травление тараканов в квартире в москве с гарантией стоимость

Новости Казани

день назад

8 декабря в Казани можно будет наблюдать соединение Луны и Сатурна

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ремонт без переплат в Казани: показываем большую подборку скидок до 50% на мебель и отделочные работы

обучение игры в покер в Краснодаре

Новости Татарстана

день назад

Метеорологи КФУ рассказали, когда ждать снега в Татарстане

Новости Татарстана

21 час назад

Власти Набережных Челнов прокомментировали снимок с фотошопом отчета об уборке улицы

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане ожидаются метель и сильный ветр в начале недели

Новости Татарстана

день назад

Командиру танкового батальона «Казань» досрочно присвоено звание майора

Новости Татарстана

день назад

В Челнах мэрию района заподозрили в подделке фотографии
Новости Татарстана
день назад

Татарстан в тройке регионов, где накрыть новогодний стол дешевле всего

Самый дорогой стол будет в Чукотском автономном...

Новости Татарстана

54 минуты назад

В Татарстане 9 декабря ожидается метель и -15 градусов

Гид по скидкам Казани

день назад

Строительство дома зимой: почему именно сейчас — лучший момент для старта!

Новости Татарстана

2 часа назад

Тренер «Ак Барса» Гатиятулин прокоментировал поражение от «Салавата Юлаева» в матче КХЛ

Новости Татарстана

2 часа назад

Нападающий «Ак Барса» Дыняк раскрыл подробности конфликта с Хмелевски
В Татарстане учительница силой заставила школьн...
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане учительница силой заставила школьницу смыть стрелки с глаз

Новости Казани

15 часов назад

В Казани волейболисты «Зенита» стали вторыми финалистами Кубка России

Новости Татарстана

21 час назад

В Татарстане планируют потратить 1,3 млн рублей на животных для опытов

Новости Казани

21 час назад

За прошедшие сутки в Казани задержали 8 нетрезвых водителей
Новый пульс цифровой трансформации: «Школа 21» ...
Новости России
5 дней назад

Новый пульс цифровой трансформации: «Школа 21» открылась в Нижнем Новгороде