Ивлев рассказал, как готовит семейные блины: просто и вкусно

Масленичная неделя — прекрасное время для радости, веселья и, конечно, ароматных блинов. Шеф-повар Ивлев решил поделиться с вами секретом своего семейного рецепта, который передаётся через поколения и всегда приносит радость на стол.

«Блины на Масленицу — это не просто традиция, но и способ выразить свою любовь и уважение к родным», — отмечает Ивлев.

Этот рецепт идеально подойдёт для тех, кто хочет порадовать семью вкусными и простыми в приготовлении блинами, превращая кулинарию в настоящее искусство, доступное каждому.

Необходимые ингредиенты:

Пшеничная мука — 300 грамм

Свежее молоко — 500 миллилитров

Куриные яйца — 3 штуки

Кристаллический сахар — 2 столовые ложки

Поваренная соль — 1 чайная ложка

Масло растительное — 3 столовые ложки (для жарки)

Чистая вода — 100 миллилитров (для нужной консистенции теста)

Пошаговый рецепт:

В глубокой миске смешайте муку, сахар и соль. В отдельной ёмкости взбейте яйца, добавьте молоко и воду, затем хорошо перемешайте. Постепенно соединяйте жидкую смесь с сухими ингредиентами, тщательно размешивая, чтобы избежать комков. Влейте в тесто растительное масло, размешайте до получения однородной массы. Разогрейте сковороду, смазанную тонким слоем масла. Выливайте порции теста на сковороду, равномерно распределяя, чтобы блины были тонкими. Обжаривайте каждый блин до золотистой корочки с обеих сторон.

Шеф-повар Ивлев советует дать тесту немного «отдохнуть» перед жаркой — это придаст блинам ещё более лёгкую и воздушную текстуру.

«Пусть тесто постоит 5–10 минут, и результат будет идеальным», — делится своим секретом Ивлев.

Эти блины можно подавать с сметаной, медом, джемами или даже икрой. Ивлев отмечает, что разнообразие начинок сделает ваше Масленичное застолье ещё более вкусным и ярким.

Этот простой рецепт не только обеспечит вас вкусными блинами, но и создаст атмосферу уюта и тепла в кругу семьи. Ведь Масленица — это время для праздника, радости и общения!