Салаты больше не готовлю — нарезаю огурцы и кладу в пакет: ленивую закуску съедают за секунду
kasheloff.ru
Мгновенная закуска из огурцов: простой рецепт с ароматными специями
Вместо сложных салатов и блюд с множеством ингредиентов приготовьте эту ароматную закуску из огурцов. Всего несколько минут — и вкусная закуска готова!
Что понадобится:
1 кг свежих огурцов
1 ч. л. соли
0,5 ч. л. молотого кориандра
1/3 ч. л. чёрного перца
2-3 зубчика чеснока
1 ч. л. горчицы
1 ч. л. паприки
0,5 ч. л. куркумы
2 ст. л. растительного масла
25 г свежего укропа
Приготовление:
Нарежьте огурцы на брусочки.
Переложите в пакет и добавьте все специи, чеснок, масло и укроп.
Завяжите пакет и встряхните, чтобы смесь равномерно распределилась.
Поставьте в холодильник минимум на 30 минут.
Закуска готова! Подавайте к основным блюдам или наслаждайтесь ею в качестве легкого перекуса.
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