Мгновенная закуска из огурцов: простой рецепт с ароматными специями

Вместо сложных салатов и блюд с множеством ингредиентов приготовьте эту ароматную закуску из огурцов. Всего несколько минут — и вкусная закуска готова!

Что понадобится:

1 кг свежих огурцов

1 ч. л. соли

0,5 ч. л. молотого кориандра

1/3 ч. л. чёрного перца

2-3 зубчика чеснока

1 ч. л. горчицы

1 ч. л. паприки

0,5 ч. л. куркумы

2 ст. л. растительного масла

25 г свежего укропа

Приготовление:

Нарежьте огурцы на брусочки. Переложите в пакет и добавьте все специи, чеснок, масло и укроп. Завяжите пакет и встряхните, чтобы смесь равномерно распределилась. Поставьте в холодильник минимум на 30 минут.

Закуска готова! Подавайте к основным блюдам или наслаждайтесь ею в качестве легкого перекуса.