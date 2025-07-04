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Салаты больше не готовлю — нарезаю огурцы и кладу в пакет: ленивую закуску съедают за секунду

Быстрое и вкусное решение для летнего стола — а...

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Мгновенная закуска из огурцов: простой рецепт с ароматными специями

Вместо сложных салатов и блюд с множеством ингредиентов приготовьте эту ароматную закуску из огурцов. Всего несколько минут — и вкусная закуска готова!

Что понадобится:

  • 1 кг свежих огурцов

  • 1 ч. л. соли

  • 0,5 ч. л. молотого кориандра

  • 1/3 ч. л. чёрного перца

  • 2-3 зубчика чеснока

  • 1 ч. л. горчицы

  • 1 ч. л. паприки

  • 0,5 ч. л. куркумы

  • 2 ст. л. растительного масла

  • 25 г свежего укропа

Приготовление:

  1. Нарежьте огурцы на брусочки.

  2. Переложите в пакет и добавьте все специи, чеснок, масло и укроп.

  3. Завяжите пакет и встряхните, чтобы смесь равномерно распределилась.

  4. Поставьте в холодильник минимум на 30 минут.

Закуска готова! Подавайте к основным блюдам или наслаждайтесь ею в качестве легкого перекуса.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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