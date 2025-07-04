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Будете как старуха: 5 причесок, о которых лучше забыть после 45-ти лет, если хотите быть молодой и стильной в "солидном" возрасте

Как выбрать прическу после 45 лет: 5 укладок, к...

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Как выбрать прическу после 45 лет: 5 укладок, которых стоит избегать

Когда вам за 45, важно следить за тем, чтобы прическа гармонично сочеталась с возрастом и не старила вас. Важно избегать некоторых старых укладок, таких как объемные начесы с сильной фиксацией или слишком сложные плетения. Эти стили уже кажутся перегруженными и могут визуально добавлять возраст.

Вместо них стоит выбрать прически, которые создают легкость и динамичность. Хорошо смотрятся мягкие волны, текстурированные стрижки с мягкими переходами и аккуратные косы, такие как боковые или классический колосок.

Такие укладки подчеркивают естественную красоту, не перегружают образ и смотрятся современно, подчеркивая зрелую элегантность.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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