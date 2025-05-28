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Исконно белорусские «колдуны» - вся семья будет просить добавки: простой, но очень вкусный рецепт

Белорусские колдуны — вкусные картофельные зраз...

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Белорусские колдуны — рецепт пышных картофельных зраз с мясной начинкой

В каждом уголке мира есть свои кулинарные шедевры, а белорусские колдуны занимают особое место. Это пышные картофельные котлеты с мясной начинкой, которые покоряют своим вкусом и текстурой.

Что такое колдуны?

Колдуны — традиционное белорусское блюдо, напоминающее картофельные зразы с мясом. Их отличает мягкое картофельное тесто и сочная начинка из мяса с луком и чесноком.

Ингредиенты:

  • Картофель — 1 кг
  • Мясной фарш (говядина или смешанный) — 500 г
  • Репчатый лук — 2 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 3-4 ст. ложки (или по необходимости)
  • Соль, перец — по вкусу
  • Растительное масло для жарки

Пошаговый рецепт:

  • Подготовка картофеля:

Отварите картофель в подсоленной воде, разомните в пюре и остудите.

  • Начинка:

Обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок до золотистого цвета, смешайте с фаршем, посолите и поперчите, обжарьте вместе.

  • Формирование колдунов:

В картофельное пюре добавьте яйцо и муку, замесите мягкое тесто. Сформируйте лепешку, положите начинку и защипите края.

  • Жарка:

Обваляйте колдуны в муке и обжаривайте в масле до золотистой корочки с обеих сторон.

Как подавать?

Лучше всего колдуны подавать горячими, со сметаной или грибным соусом.

Почему стоит попробовать?

Колдуны — это простое в приготовлении, но очень вкусное и сытное блюдо белорусской кухни, которое понравится всей семье и станет украшением любого стола.

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