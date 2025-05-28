Исконно белорусские «колдуны» - вся семья будет просить добавки: простой, но очень вкусный рецепт
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Белорусские колдуны — рецепт пышных картофельных зраз с мясной начинкой
В каждом уголке мира есть свои кулинарные шедевры, а белорусские колдуны занимают особое место. Это пышные картофельные котлеты с мясной начинкой, которые покоряют своим вкусом и текстурой.
Что такое колдуны?
Колдуны — традиционное белорусское блюдо, напоминающее картофельные зразы с мясом. Их отличает мягкое картофельное тесто и сочная начинка из мяса с луком и чесноком.
Ингредиенты:
- Картофель — 1 кг
- Мясной фарш (говядина или смешанный) — 500 г
- Репчатый лук — 2 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Яйцо — 1 шт.
- Мука — 3-4 ст. ложки (или по необходимости)
- Соль, перец — по вкусу
- Растительное масло для жарки
Пошаговый рецепт:
- Подготовка картофеля:
Отварите картофель в подсоленной воде, разомните в пюре и остудите.
- Начинка:
Обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок до золотистого цвета, смешайте с фаршем, посолите и поперчите, обжарьте вместе.
- Формирование колдунов:
В картофельное пюре добавьте яйцо и муку, замесите мягкое тесто. Сформируйте лепешку, положите начинку и защипите края.
- Жарка:
Обваляйте колдуны в муке и обжаривайте в масле до золотистой корочки с обеих сторон.
Как подавать?
Лучше всего колдуны подавать горячими, со сметаной или грибным соусом.
Почему стоит попробовать?
Колдуны — это простое в приготовлении, но очень вкусное и сытное блюдо белорусской кухни, которое понравится всей семье и станет украшением любого стола.
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