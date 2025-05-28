Исконно белорусские «колдуны» - вся семья будет просить добавки: простой, но очень вкусный рецепт

Белорусские колдуны — рецепт пышных картофельных зраз с мясной начинкой

В каждом уголке мира есть свои кулинарные шедевры, а белорусские колдуны занимают особое место. Это пышные картофельные котлеты с мясной начинкой, которые покоряют своим вкусом и текстурой.

Что такое колдуны?

Колдуны — традиционное белорусское блюдо, напоминающее картофельные зразы с мясом. Их отличает мягкое картофельное тесто и сочная начинка из мяса с луком и чесноком.

Ингредиенты:

Картофель — 1 кг

Мясной фарш (говядина или смешанный) — 500 г

Репчатый лук — 2 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Яйцо — 1 шт.

Мука — 3-4 ст. ложки (или по необходимости)

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло для жарки

Пошаговый рецепт:

Подготовка картофеля:

Отварите картофель в подсоленной воде, разомните в пюре и остудите.

Начинка:

Обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок до золотистого цвета, смешайте с фаршем, посолите и поперчите, обжарьте вместе.

Формирование колдунов:

В картофельное пюре добавьте яйцо и муку, замесите мягкое тесто. Сформируйте лепешку, положите начинку и защипите края.

Жарка:

Обваляйте колдуны в муке и обжаривайте в масле до золотистой корочки с обеих сторон.

Как подавать?

Лучше всего колдуны подавать горячими, со сметаной или грибным соусом.

Почему стоит попробовать?

Колдуны — это простое в приготовлении, но очень вкусное и сытное блюдо белорусской кухни, которое понравится всей семье и станет украшением любого стола.