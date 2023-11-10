Их выбрали небеса: Глоба назвала 3 знака зодиака, которых ожидает космическое счастье с 11 ноября

Известный астролог Тамара Глоба сообщила, что с 11 ноября начинается особенно благоприятный период у представителей трех знаков зодиака: звезды обещают, что в ближайшем будущем их материальное положение будет стремительно улучшаться, пишет progorodsamara.ru.

Близнецы

Энергия и решительность родившихся под созвездием близнецов будут на высоком уровне в этом месяце. Им будет доступно множество шансов для достижения их целей, а целеустремленность станет главным козырем близнецов.

Весы

Коммуникативная способность и социальные навыки представителей знака зодиака весы будут работать на максимуме в этом месяце. Астролог настоятельно рекомендует весам быть открытыми для новых знакомств и инициатив, так как они могут привести к интересным проектам, которые значительно увеличат их доходы.

Рак

Ракам предстоит заняться саморефлексией и размышлениями в этом месяце. Представителям данного знака зодиака звезды советуют быть готовыми к некоторым переменам в жизни, которые могут потребовать принятия решений. Также родившимся под созвездием рака следует постараться быть в гармонии с самими собой и слушать свою внутреннюю интуицию.