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Их выбрали Боги: Василиса Володина предсказала огромную волну удачи трем знакам зодиака с 28 марта

Василиса Володина спрогнозировала волну удачи д...

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Весна 2025 года обещает быть не просто яркой — она сулит по-настоящему судьбоносные перемены для некоторых знаков зодиака.

Известный астролог Василиса Володина сделала мощный прогноз, который уже наделал шуму в астрологическом сообществе. По её словам, начиная с 28 марта, трое избранных знаков окажутся под мощным покровительством звёзд — их буквально «выбрали Боги».

Телец: взлет во всех смыслах

Для Тельцов с 28 марта начинается период, который можно смело назвать стартом новой жизни. Им откроются неожиданные возможности в карьере, а финансовые вопросы решатся с поразительной лёгкостью.

По словам Володиной, именно у Тельцов будет «финансовая перезагрузка», которая поможет не просто выровнять бюджет, а выйти на новый уровень благополучия. Также ожидаются приятные события в личной жизни — от признаний в любви до переосмысления старых отношений.

Лев: признание, успех и энергия

Львов ждёт настоящий энергетический подъём. Василиса подчёркивает: они буквально «озарят всё вокруг». Успехи на работе, новые знакомства, вдохновение и творческая реализация — всё будет складываться как по нотам.

Главное — не упустить шанс и смело идти вперёд, даже если путь покажется рискованным. Поддержка судьбы в этот период — на их стороне.

Козерог: неожиданная удача и новое начало

Для Козерогов начнётся удивительный период, когда многие закрытые ранее двери откроются сами собой. Возможны судьбоносные встречи, предложения о сотрудничестве или даже перемены места жительства.

Володина отмечает: «Это не просто удача — это вторая попытка, которую нельзя упустить». Особенно благоприятным окажется время для запуска новых проектов и обновления личной жизни.

Советы от астролога

Василиса Володина рекомендует представителям этих трёх знаков быть внимательными к знакам судьбы, доверять своей интуиции и не бояться действовать.

Энергия конца марта — мощная, и те, кто готов к переменам, смогут выжать максимум из этого волшебного периода.

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