В России продают экспортную 50-летнюю «Волгу» за 1,3 млн рублей

В столице выставили на продажу уникальную «Волгу» ГАЗ-24 1975 года выпуска, купленную в своё время за сертификаты Внешпосылторга в магазине «Березка». Об этом сообщает издание «За рулем».

Автомобиль проехал всего 82 тысячи километров и оценивается в 1,3 миллиона рублей. Продавец утверждает, что после покупки машина была обработана антикоррозийным составом и всё это время хранилась в гараже. Вместе с машиной он готов отдать целый ящик запасных частей советского производства.

На опубликованных фотографиях видно, что на панели установлен ленточный спидометр — элемент ранней версии модели. Под капотом находится четырёхцилиндровый двигатель объёмом 2,5 литра и мощностью 95 лошадиных сил.