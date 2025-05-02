Астрофизики увидели неожиданно мгновенную реакцию Земли на солнечные вспышки

Исследователи из Королевского университета Белфаста выяснили, что земная атмосфера откликается на солнечные вспышки гораздо быстрее и ярче, чем считалось раньше. Они нашли прямую связь между энергетическими импульсами Солнца и колебаниями в ионосфере — верхнем слое атмосферы, насыщенном заряженными частицами.

Особое внимание учёные уделили мощной вспышке, произошедшей в 2012 году. Используя данные спутника Solar Dynamics Observatory, фиксирующего активность Солнца в ультрафиолетовом диапазоне, они сопоставили полученную информацию с наблюдениями наземных станций и других спутников, отслеживающих изменения в ионосфере.

Анализ показал неожиданный результат: каждые 90 секунд Солнце испускало ритмичные импульсы, и уже через 30 секунд после каждого из них в атмосфере Земли наблюдались синхронные изменения электронной плотности. Один из участников исследования, Эйслинг О Хейр, отметил, что это первый случай, когда удалось зафиксировать столь точное совпадение колебаний на Солнце и в атмосфере: «Будто бы Земля дышит в такт солнечной вспышке».

Руководитель проекта доктор Райан Миллиган признался, что пока остаётся неясным, как именно происходит такая синхронизация. По его словам, возможно, дело в моментальном нагреве ионосферы рентгеновским излучением или в действии быстрых частиц, но точный механизм ещё предстоит выяснить.

Работа велась во время солнечного максимума — фазы цикла, когда вспышки происходят чаще всего. Это дало учёным богатый материал для анализа и напомнило, насколько важно развивать технологии, способные оперативно предсказывать космическую погоду.

Следующий шаг команды — изучение других вспышек, чтобы понять, является ли это явление типичным или связано с конкретным событием.