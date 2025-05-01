Автопробег БРИКС пройдет по скоростным трассам России через Казань

С 9 по 15 августа 2025 года в России пройдет масштабный автопробег стран БРИКС, организованный государственной компанией «Автодор» и Национальной ассоциацией инфраструктурных компаний (НАИК). Участники проедут более 1600 километров по современным автомагистралям — маршрут пролегает от Екатеринбурга до Москвы с ключевой остановкой в Казани.

Колонна побывает в таких городах, как Дюртюли, Казань, Нижний Новгород и Суздаль. На первом этапе маршрута, от Екатеринбурга до Казани, в автопробеге примут участие иностранные студенты, обучающиеся в России. Затем эстафету примут представители бизнес-сообществ стран БРИКС+.

По информации пресс-службы «Автодора», участие в проекте уже подтвердили 33 компании из 15 стран, включая Бразилию, Индию, Китай и ЮАР. Завершится автопробег в Москве, на территории ВДНХ.

Также напомним, что мэр Казани Ильсур Метшин предложил провести в городе детский фестиваль городов БРИКС+, посвящённый науке, искусству и технологиям. С такой инициативой он выступил на встрече Ассоциации городов БРИКС+ в Тегеране.