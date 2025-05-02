MC: Бактерии делают харакири, чтобы остановить вирусы

Учёные выяснили, что вирусы, заражающие бактерии и археи, несут множество дополнительных генов (AGs), о назначении которых ранее почти ничего не было известно. Чтобы понять, как они работают, была создана платформа, объединяющая компьютерный анализ и лабораторные эксперименты, пишет Molecular Cell.

Оказалось, что некоторые из этих генов запускают у бактерий программу запрограммированной клеточной смерти, причём делают это через системы защиты, называемые рестрикционно-модификационными (R-M). Один из примеров — изменённая версия защитной системы типа I, которая уничтожает клетку, как только «чует» вирусный антизащитный ген. Другой вариант — система типа III, которая не только борется с вирусами, но и запускает саморазрушение, если в неё вмешиваются вирусные белки.

Также было обнаружено, что другие гены вирусов могут активировать "спящие" защитные системы, встроенные в бактериальные ДНК (в так называемых профагах). Это создаёт дилемму: если вирус «откажется» от таких генов, он становится уязвимым, но если сохранит — может сам вызвать разрушение клетки.

Это исследование показывает, что борьба вирусов с защитными механизмами бактерий сложнее, чем считалось, и многое в этом процессе ещё предстоит изучить.