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Комета прошла рядом, спровоцировав катастрофу на Земле 13 тысяч лет назад

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Около 13 тысяч лет назад Земля столкнулась с масштабной катастрофой, вызванной падением обломков древней кометы. К такому выводу пришла международная группа учёных, исследовавшая почвенные слои в 170 разных точках планеты.

Анализ показал: в результате удара произошли мощнейшие пожары, которые уничтожили до 10% всей земной поверхности. Событие пришлось на период позднего Дриаса — резкого похолодания, предшествующего окончанию ледникового периода.

Исследователи уверены, что это были не остатки крупного метеорита, а лишь фрагменты разрушенной кометы, названной Кловис. Если бы на Землю упал целый объект такого размера, последствия были бы фатальными для всего живого.

Пыльца, сохранившаяся в слое почвы, показала, как после катастрофы начали меняться растения: старые экосистемы быстро исчезали, уступая место новой флоре. Это подтверждает факт восстановления природы после глобального бедствия.

Учёные продолжают изучать происхождение этих фрагментов. Некоторые специалисты считают, что отдельные обломки кометы Кловис до сих пор могут находиться в космосе и представлять потенциальную опасность для Земли, сообщает "Говорит Уфа".

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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